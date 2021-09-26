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Джошуа: Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами
Британец держится
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после
"Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!"
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