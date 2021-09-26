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Джошуа: Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами

Бокс
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Британец держится

Джошуа: Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после поражения от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!"

Усик - Джошуа: Как это было

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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