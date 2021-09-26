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Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой

Бокс
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Немного математики

Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поздно вечером в субботу, 25 сентября, в Лондоне на переполненном стадионе "Тоттенхэма" состоялся самый ожидаемый боксерский поединок 2021-го года - украинец Александр Усик отобрал четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в британца Энтони Джошуа.

Вашему вниманию статистика ударов за весь поединок:

Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой - изображение 1

Как видим, украинец перебил соперника по количеству точных выстрелов (148 против 123). По метким джебам оба соперника были равны (52 на 52), а вот силовых ударов неожиданно больше нанес именно наш боксер (96 против 71).

Усик - Джошуа: Как это было

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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