Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой

Поздно вечером в субботу, 25 сентября, в Лондоне на переполненном стадионе "Тоттенхэма" состоялся самый ожидаемый боксерский поединок 2021-го года - украинец Александр Усик отобрал четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в британца Энтони Джошуа.

Вашему вниманию статистика ударов за весь поединок:

Как видим, украинец перебил соперника по количеству точных выстрелов (148 против 123). По метким джебам оба соперника были равны (52 на 52), а вот силовых ударов неожиданно больше нанес именно наш боксер (96 против 71).