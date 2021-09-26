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Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой
Немного математики
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поздно вечером в субботу, 25 сентября, в Лондоне на переполненном стадионе "Тоттенхэма" состоялся самый ожидаемый боксерский поединок 2021-го года - украинец Александр Усик
Вашему вниманию статистика ударов за весь поединок:
Как видим, украинец перебил соперника по количеству точных выстрелов (148 против 123). По метким джебам оба соперника были равны (52 на 52), а вот силовых ударов неожиданно больше нанес именно наш боксер (96 против 71).
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