Усик: Я хочу провести реванш на Олимпийском в Киеве

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что готов дать британцу реванш в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Его слова цитирует MatchroomBoxing:

Усик - Джошуа: Как это было

"Где бы я реально хотел провести реванш? На Олимпийском. В Киеве" - сказал он.

Комментарий Усика