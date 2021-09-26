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Усик: Я хочу провести реванш на Олимпийском в Киеве
Давай, Саня
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после
"Где бы я реально хотел провести реванш? На Олимпийском. В Киеве" - сказал он.
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