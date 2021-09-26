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Усик: Я хочу провести реванш на Олимпийском в Киеве

Бокс
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Давай, Саня

Усик: Я хочу провести реванш на Олимпийском в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что готов дать британцу реванш в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Его слова цитирует MatchroomBoxing:

Усик - Джошуа: Как это было

"Где бы я реально хотел провести реванш? На Олимпийском. В Киеве" - сказал он.

Комментарий Усика

Комментарий Джошуа

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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