Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя

В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне (Великобритания) украинский супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО) победил уже бывшего чемпиона мира, местного боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал пояса WBA, WBO и IBF .

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Усик - Джошуа: Как это было