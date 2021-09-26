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Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя

Бокс
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Однозначный перевес украинца

Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне (Великобритания) украинский супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО) победил уже бывшего чемпиона мира, местного боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал пояса WBA, WBO и IBF .

Статистика ударов

Комментарий Усика

Усик - Джошуа: Как это было

Вашему вниманию счет судейских записок после 12 раундов:

Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя - изображение 1
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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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