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Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя
Однозначный перевес украинца
фото - boxingscene.com
В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне (Великобритания) украинский супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО)
Вашему вниманию счет судейских записок после 12 раундов:
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