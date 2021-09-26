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Энди Руис к Усику: Мужик, поздравляю тебя, ты сделал это. Фото

Бокс
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Поздравления от экс-чемпиона

Энди Руис к Усику: Мужик, поздравляю тебя, ты сделал это. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поздравил украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик - Джошуа: Как это было

Комментарий Усика

"Да, мужик, поздравляю тебя. Ты сделал это. Мои поздравления"

Энди Руис к Усику: Мужик, поздравляю тебя, ты сделал это. Фото - изображение 1Энди Руис к Усику: Мужик, поздравляю тебя, ты сделал это. Фото - изображение 2
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В статье: Александр Усик Энди Руис
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