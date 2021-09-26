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Энди Руис к Усику: Мужик, поздравляю тебя, ты сделал это. Фото
Поздравления от экс-чемпиона
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поздравил украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) с
"Да, мужик, поздравляю тебя. Ты сделал это. Мои поздравления"
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