Джошуа нашел причину поражения от Усика, всему виной левая рука украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал о причинах поражения от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

Усик - Джошуа: Как это было

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Судейские записки

"Есть старая поговорка: "Если хочешь быть великим бойцом, не сражайся с левшами, особенно с хорошими". Усик - хороший боец. Левши хитрые. Они не самые простые бойцы.

Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его до девятого раунда. Я знаю, что этот опыт сегодня бесценен, и следующий бой принесет мне большую пользу. Мне хуже не будет.

Я был очень разочарован. Но в раздевалке я просто сказал Усику: "Увидимся снова", правда. Я также отправил сообщение его детям, поздоровался, и все" - сказал он.