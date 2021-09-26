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Джошуа нашел причину поражения от Усика, всему виной левая рука украинца
Но мы не против
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал о причинах
"Есть старая поговорка: "Если хочешь быть великим бойцом, не сражайся с левшами, особенно с хорошими". Усик - хороший боец. Левши хитрые. Они не самые простые бойцы.
Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его до девятого раунда. Я знаю, что этот опыт сегодня бесценен, и следующий бой принесет мне большую пользу. Мне хуже не будет.
Я был очень разочарован. Но в раздевалке я просто сказал Усику: "Увидимся снова", правда. Я также отправил сообщение его детям, поздоровался, и все" - сказал он.
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