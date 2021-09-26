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Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа

Бокс
(2 голосов)

В супертяжелом весе новый король

Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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25 сентября станет особым днем ​​в истории бокса - Александр Усик сумел победить Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Британец, сложилось впечатление, выходил на бой слишком расслабленным. И поплатился за это. Украинец устроил ему еще то испытание, в котором Джошуа удалось удержаться на ногах, но не защитить собственные титулы. Вашему вниманию фоторепортаж от Getty Images со стадиона "Тоттенхэма", на котором и состоялся главный боксерский поединок в 2021 году.

Фотогалерея

Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 1Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 2Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 3Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 4Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 6Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 7Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 8Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 9Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 10Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 11Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 12Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 5Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 13Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 14Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 15Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 16Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 17Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 18Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 19Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 20Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 21Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа - фото 22
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В статье: фото Александр Усик Энтони Джошуа
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