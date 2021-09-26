Шок для Лондона. ФОТО репортаж как Александр Усик отобрал титул чемпиона у Энтони Джошуа

25 сентября станет особым днем ​​в истории бокса - Александр Усик сумел победить Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Британец, сложилось впечатление, выходил на бой слишком расслабленным. И поплатился за это. Украинец устроил ему еще то испытание, в котором Джошуа удалось удержаться на ногах, но не защитить собственные титулы. Вашему вниманию фоторепортаж от Getty Images со стадиона "Тоттенхэма", на котором и состоялся главный боксерский поединок в 2021 году.

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