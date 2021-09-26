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Василий Ломаченко: Для меня Усик вошел в большую историю бокса

Бокс
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Комментарий украинца

Василий Ломаченко: Для меня Усик вошел в большую историю бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал победу своего друга и кума, чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в поединке против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует SkySports:

Усик - Джошуа: Как это было

Комментарий Усика

"Я поздравляю своего друга Александра. Это было замечательное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю.

Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление.

Мой поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке, так что вскоре увидимся" - сказал он.

Статистика ударов Усик - Джошуа

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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