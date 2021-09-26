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Василий Ломаченко: Для меня Усик вошел в большую историю бокса
Комментарий украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал
"Я поздравляю своего друга Александра. Это было замечательное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю.
Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление.
Мой поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке, так что вскоре увидимся" - сказал он.
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