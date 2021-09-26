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Хирн о бое Усик - Джошуа: Сокрушительное поражение, но в реванше Энтони будет лучшим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал результат поединка за звание чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
"Это было сокрушительное поражение. Усик в хорошей форме, он отлично работает на ногах, он наносил много ударов. Он, вероятно, был немного более агрессивным, чем ожидалось. Это было тяжелое поражение. Сегодня Джошуа был побежден лучшим бойцом. Джошуа было сложно, потому что уверенность Усика была заоблачной. Джошуа захочет сразу провести матч-реванш. Он может быть значительно лучшим в реванше".
Напомним, что все трое судей отдали победу Усику, который таким образом получил чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. По условиям контракта между боксерами, Джошуа имеет право не реванш.
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