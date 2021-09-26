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"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?

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"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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«Аnd new heavyweight champion of the world…». Мы мечтали услышать эти слова от Майкла Баффера в субботу ночью – и мы их услышали. Александр Усик на стадионе Тоттенхэма единогласным решением судей побил Энтони Джошуа и вернул в Украину титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Как же на поражение местной иконы отреагировали британские СМИ? Давайте смотреть!

«Энтони Джошуа в посредственном стиле потерял свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе и бой с Тайсоном Фьюри на 200 миллионов фунтов стерлингов, которого так жаждал мир, но, что хуже всего, он потерял свою репутацию», - пишет обозреватель Daily Mail Оливер Холт.

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 1

«У Джошуа не было ответа Александру Усику – и он знал это. Он стоял на ринге, ничего не предлагая взамен, пока на него обрушивались удары соперника. Возможно, у Усика не было силы, чтобы нокаутировать Джошуа, но он сильно потряс и безжалостно наказывал его.

Усик выглядел в другой лиге. Он заставил Джошуа быть обычным и ограниченным. Из-за него Джошуа выглядел так, как о нем говорили его недоброжелатели: большой панчер без врожденного таланта, как у Усика или Фьюри.

Джошуа всего 31 год, и него есть пункт о бое-реванше, но действительно ли он захочет снова драться с Усиком после этого? Сложно представить».

Холт констатирует, что после фиаско Джошуа в бою с Усиком бокс потерял интригу в потенциальном бою Энтони с Фьюри. Словно мы посмотрели конец фильма раньше его начала. Теперь мы уже знаем, что произойдет, если эти двое когда-нибудь все же окажутся на одном ринге.

«Огромным шоком» называет Daily Mirror субботнее поражение Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком. Обозреватель издания Мартин Домин отмечает, что украинец отказался от традиционной для себя разведки и включился с бой с первых секунд, а Джошуа, несмотря на все свои попытки, так и не сумел использовать свое значительное преимущество над претендентом в росте и весе, чтобы оказывать на него давление.

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 2

Напоследок Домин выделяет показательный момент – Джошуа перед заключительным раундом проигрывал на судейских записках и нуждался в досрочной победе, но вместо этого с треском проиграл финальную трехминутку и чуть не оказался на канвасе ринга.

Корреспондент Sky Sports Джеймс Дилхен в своем обзоре многократно восхищается субботним перформансом Усика, называя бокс украинца «завораживающим и изумительным».

«Хотя Джошуа был храбрым и смелым, а также нанес серьезный урон лицу претендента, ночь принадлежала Усику, который стал лишь третьим боксером (после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя), выигравшим титулы чемпиона мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях».

«Любые предположения, что Усик будет боксировать осторожно, испарились через несколько секунд, когда стало ясно его намерение занять центр ринга».

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 3

«Джошуа был вынужден отчаянно выживать на канатах, когда во время сильного натиска Усика прозвучал последний гонг. Он оставался в вертикальном положении, но этого было недостаточно, чтобы спасти свое второе правление в качестве чемпиона мира», - завершил Дилхен.

Популярный британский таблоид The Sun, известный своей сомнительной репутацией и многочисленными скандальными публикациями, пытается оправдать поражение Джошуа травмой глаза, которую британец получил после экватора боя.

«Джошуа побеждал, прежде чем неприятная травма глаза в девятом раунде не спровоцировала крах. Его правый глаз продолжал опухать и мешал ему видеть – Джошуа признался, что с девятого раунда ничего не видел. В результате Усик разбушевался в последних раундах и покинул ринг с победой единогласным решением судей».

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 4

В The Sun отмечают, что на судейских записках после восьми раундов Джошуа побеждал разделенным решением судей – дважды 77:75 и 77:76 в пользу Усика на карте украинского рефери Виктора Фесеченко.

The Guardian делает акцент на той подзабытой из-за пандемии атмосфере большого бокса, которая в субботу царила на битком забитом стадионе Тоттенхэма.

«Стадион был переполнен и более чем соответствовал заявленным параметрам, как захватывающее место для элитного спорта. Его возвышающаяся баня представляла собой потрясающее зрелище среди сине-белых огней домов, а его знаменитая акустика выходила на первый план. Вы едва ли могли слышать свои мысли, не говоря уже о звуках ударов среди грохота.

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 5

К тому времени, когда Джошуа и Усик были готовы начать бой, атмосфера была невероятной. Пение и возгласы, традиционное исполнение «Sweet Caroline», которое было удивительно громким и синхронным, световое шоу, вдохновленное смартфонами…

Громкость нарастала и падала во время самой схватки, закончившейся единогласной победой Усика по очкам. Украинец продемонстрировал невероятное движение, стойкость и силу, чтобы отобрать у Джошуа титулы в супертяжелом весе и нанести ему второе поражение в карьере».

BBC Sport не витает в облаках и не видит, за счет чего Энтони Джошуа может провернуть с Александром Усиком тот же трюк, который ему удался в 2019-м, когда британец взял реванш у Энди Руиса спустя шесть месяцев после сокрушительного поражения нокаутом.

«Теперь на счету Джошуа два поражения – и в обоих случаях над британцем доминировал боксер, который уступал ему по габаритам. Усик не нашел нокаутирующий удар, но показал слабости Джошуа и ограниченность его атакующего арсенала.

"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне? - изображение 6

Этот перформанс Джошуа оставляет его наследие в руинах. Если не считать долгосрочных карьерных перспектив британца, бой Джошуа против Фьюри, похоже, мертв.

Для начала Джошуа придется выиграть реванш с Усиком, что после субботнего поединка кажется почти невозможной перспективой».

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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