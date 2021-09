"Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?

«Аnd new heavyweight champion of the world…». Мы мечтали услышать эти слова от Майкла Баффера в субботу ночью – и мы их услышали. Александр Усик на стадионе Тоттенхэма единогласным решением судей побил Энтони Джошуа и вернул в Украину титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Как же на поражение местной иконы отреагировали британские СМИ? Давайте смотреть!

«Энтони Джошуа в посредственном стиле потерял свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе и бой с Тайсоном Фьюри на 200 миллионов фунтов стерлингов, которого так жаждал мир, но, что хуже всего, он потерял свою репутацию», - пишет обозреватель Daily Mail Оливер Холт.

«У Джошуа не было ответа Александру Усику – и он знал это. Он стоял на ринге, ничего не предлагая взамен, пока на него обрушивались удары соперника. Возможно, у Усика не было силы, чтобы нокаутировать Джошуа, но он сильно потряс и безжалостно наказывал его.

Усик выглядел в другой лиге. Он заставил Джошуа быть обычным и ограниченным. Из-за него Джошуа выглядел так, как о нем говорили его недоброжелатели: большой панчер без врожденного таланта, как у Усика или Фьюри.

Джошуа всего 31 год, и него есть пункт о бое-реванше, но действительно ли он захочет снова драться с Усиком после этого? Сложно представить».

Холт констатирует, что после фиаско Джошуа в бою с Усиком бокс потерял интригу в потенциальном бою Энтони с Фьюри. Словно мы посмотрели конец фильма раньше его начала. Теперь мы уже знаем, что произойдет, если эти двое когда-нибудь все же окажутся на одном ринге.

«Огромным шоком» называет Daily Mirror субботнее поражение Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком. Обозреватель издания Мартин Домин отмечает, что украинец отказался от традиционной для себя разведки и включился с бой с первых секунд, а Джошуа, несмотря на все свои попытки, так и не сумел использовать свое значительное преимущество над претендентом в росте и весе, чтобы оказывать на него давление.

Напоследок Домин выделяет показательный момент – Джошуа перед заключительным раундом проигрывал на судейских записках и нуждался в досрочной победе, но вместо этого с треском проиграл финальную трехминутку и чуть не оказался на канвасе ринга.

Корреспондент Sky Sports Джеймс Дилхен в своем обзоре многократно восхищается субботним перформансом Усика, называя бокс украинца «завораживающим и изумительным».

«Хотя Джошуа был храбрым и смелым, а также нанес серьезный урон лицу претендента, ночь принадлежала Усику, который стал лишь третьим боксером (после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя), выигравшим титулы чемпиона мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях».

«Любые предположения, что Усик будет боксировать осторожно, испарились через несколько секунд, когда стало ясно его намерение занять центр ринга».

«Джошуа был вынужден отчаянно выживать на канатах, когда во время сильного натиска Усика прозвучал последний гонг. Он оставался в вертикальном положении, но этого было недостаточно, чтобы спасти свое второе правление в качестве чемпиона мира», - завершил Дилхен.

Популярный британский таблоид The Sun, известный своей сомнительной репутацией и многочисленными скандальными публикациями, пытается оправдать поражение Джошуа травмой глаза, которую британец получил после экватора боя.

«Джошуа побеждал, прежде чем неприятная травма глаза в девятом раунде не спровоцировала крах. Его правый глаз продолжал опухать и мешал ему видеть – Джошуа признался, что с девятого раунда ничего не видел. В результате Усик разбушевался в последних раундах и покинул ринг с победой единогласным решением судей».

В The Sun отмечают, что на судейских записках после восьми раундов Джошуа побеждал разделенным решением судей – дважды 77:75 и 77:76 в пользу Усика на карте украинского рефери Виктора Фесеченко.

The Guardian делает акцент на той подзабытой из-за пандемии атмосфере большого бокса, которая в субботу царила на битком забитом стадионе Тоттенхэма.

«Стадион был переполнен и более чем соответствовал заявленным параметрам, как захватывающее место для элитного спорта. Его возвышающаяся баня представляла собой потрясающее зрелище среди сине-белых огней домов, а его знаменитая акустика выходила на первый план. Вы едва ли могли слышать свои мысли, не говоря уже о звуках ударов среди грохота.

К тому времени, когда Джошуа и Усик были готовы начать бой, атмосфера была невероятной. Пение и возгласы, традиционное исполнение «Sweet Caroline», которое было удивительно громким и синхронным, световое шоу, вдохновленное смартфонами…

Громкость нарастала и падала во время самой схватки, закончившейся единогласной победой Усика по очкам. Украинец продемонстрировал невероятное движение, стойкость и силу, чтобы отобрать у Джошуа титулы в супертяжелом весе и нанести ему второе поражение в карьере».

BBC Sport не витает в облаках и не видит, за счет чего Энтони Джошуа может провернуть с Александром Усиком тот же трюк, который ему удался в 2019-м, когда британец взял реванш у Энди Руиса спустя шесть месяцев после сокрушительного поражения нокаутом.

«Теперь на счету Джошуа два поражения – и в обоих случаях над британцем доминировал боксер, который уступал ему по габаритам. Усик не нашел нокаутирующий удар, но показал слабости Джошуа и ограниченность его атакующего арсенала.

Этот перформанс Джошуа оставляет его наследие в руинах. Если не считать долгосрочных карьерных перспектив британца, бой Джошуа против Фьюри, похоже, мертв.

Для начала Джошуа придется выиграть реванш с Усиком, что после субботнего поединка кажется почти невозможной перспективой».