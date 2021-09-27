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Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа

Бокс
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Наш чемпион дома

Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Усик (19-0, 13 КО) прилетел в Киев из Лондона, где в ночь с субботы на воскресенье единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Усик вернулся в Украину без поясов – Александр ждет именных титулов, а выигранные ремни у Джошуа новоиспеченный чемпион мира в двух весовых категориях оставил проигравшему на память.

"Недели через три их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой", - сказал Усик.

Ожидается, что в 2022 году Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. У британца есть 30 дней, чтобы активировать опцию о незамедлительном реванше.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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