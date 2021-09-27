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Промоутер озвучил дату реванша Усика и Джошуа

Бокс
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Британец жаждет мести

Промоутер озвучил дату реванша Усика и Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу единогласным решением судей в Лондоне остановил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завладел титулами WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе.

У Джошуа по контракту есть право на незамедлительный реванш. Британец настроен воспользоваться этой опцией и повторно выйти на ринг с Усиком.

Хотя Усик рассчитывает провести реванш в Киеве на НСК Олимпийский, промоутер Джошуа Эдди Хирн настаивает, что бой должен вновь пройти на территории Великобритании.

"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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