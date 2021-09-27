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Усику пророчат победу над Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Украинец впечатлил весь мир

Усику пророчат победу над Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший соперник Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) Стив Каннингем считает, что новому чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) по зубам остановить «Цыганского короля».

"Ставлю на то, что Усик побьет Фьюри. Он постоянно двигается и наносит удары, когда ему вздумается. И в отличии от меня у него за спиной есть хорошая менеджерская и промоутерская команды, которые помогут пресечь все те постоянные фолы от Фьюри в ринге. А он всенепременно будет их применять, чтобы замедлить Усика. Чтобы убедиться в этом можете просто пересмотреть мой с ним бой", - написал Каннингем.

В 2013 году Каннингем отправил Фьюри в нокдаун, но британец восстановился и досрочно остановил боксера из США.

Бой с Фьюри станет приоритетом Усика в том случае, если украинец в реванше снова побьет Энтони Джошуа, а Тайсон сохранит титул WBC в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe.com

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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
27.09.2021 в 12:53
Думаю "цыганский король" уже побздёхивает.
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Ардалион (землянин)
27.09.2021 в 12:52
Так шо первое для Усика, реванш с Джошуа или бой с победителем пары Фьюри-Уайлдер 9 октября?
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