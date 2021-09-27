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Усику пророчат победу над Фьюри
Украинец впечатлил весь мир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший соперник Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) Стив Каннингем считает, что новому чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) по зубам остановить «Цыганского короля».
"Ставлю на то, что Усик побьет Фьюри. Он постоянно двигается и наносит удары, когда ему вздумается. И в отличии от меня у него за спиной есть хорошая менеджерская и промоутерская команды, которые помогут пресечь все те постоянные фолы от Фьюри в ринге. А он всенепременно будет их применять, чтобы замедлить Усика. Чтобы убедиться в этом можете просто пересмотреть мой с ним бой", - написал Каннингем.
В 2013 году Каннингем отправил Фьюри в нокдаун, но британец восстановился и досрочно остановил боксера из США.
Бой с Фьюри станет приоритетом Усика в том случае, если украинец в реванше снова побьет Энтони Джошуа, а Тайсон сохранит титул WBC в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.
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