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Усик: Прикольно быть чемпионом мира в двух весовых категориях
Действительно прикольно
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) по возвращению в Украину прокомментировал победу над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем, достаточно неплохо попал ему в подбородок. Возникло какое-то внутреннее состояние – почувствовал кровушку и пошел.
Тренер мне очень ясно донес, что этого не надо делать, и на протяжении всего поединка мой угол полностью помогал мне контролировать ситуацию. Они мне по ходу давали целевые установки – то, что видели со стороны, и я был технически собран.
У меня секуха на лобешке, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день – что-то новое. Быть чемпионом в двух весовых категориях прикольно", - сказал Усик.
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