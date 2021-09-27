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Усик: Прикольно быть чемпионом мира в двух весовых категориях

Бокс
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Действительно прикольно

Усик: Прикольно быть чемпионом мира в двух весовых категориях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) по возвращению в Украину прокомментировал победу над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем, достаточно неплохо попал ему в подбородок. Возникло какое-то внутреннее состояние – почувствовал кровушку и пошел.

Тренер мне очень ясно донес, что этого не надо делать, и на протяжении всего поединка мой угол полностью помогал мне контролировать ситуацию. Они мне по ходу давали целевые установки – то, что видели со стороны, и я был технически собран.

У меня секуха на лобешке, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день – что-то новое. Быть чемпионом в двух весовых категориях прикольно", - сказал Усик.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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