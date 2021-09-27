  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик стал автором уникального достижения
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик стал автором уникального достижения

Бокс
(1 голосов)

Никто не делал такого

Усик стал автором уникального достижения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Усик – первый боксер в истории с чемпионскими титулами в тяжелом и супертяжелом весовых категориях, а также золотом на Олимпийских играх.

Помимо украинца чемпионами мира в крузервейте и хэвивейте становились только Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй, но Холифилд ограничился бронзой на Олимпиаде 1984 года, а высшим достижением Хэя на любительском ринге является серебро чемпионата мира 2001 года.

Победа над Энтони Джошуа сделала Александра Усика лучшим супертяжеловесом современности по версии портала BoxRec.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвандер Холифилд Александр Усик Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...