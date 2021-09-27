Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик стал автором уникального достижения
Никто не делал такого
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
Усик – первый боксер в истории с чемпионскими титулами в тяжелом и супертяжелом весовых категориях, а также золотом на Олимпийских играх.
Помимо украинца чемпионами мира в крузервейте и хэвивейте становились только Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй, но Холифилд ограничился бронзой на Олимпиаде 1984 года, а высшим достижением Хэя на любительском ринге является серебро чемпионата мира 2001 года.
Победа над Энтони Джошуа сделала Александра Усика лучшим супертяжеловесом современности по версии портала BoxRec.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Луческу в Динамо все-таки до 2024-го. Суркис обмолвился о новом контракте тренера
- Луческу объяснил, почему не прошел коридор почета от Шахтера
- "Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО