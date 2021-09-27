Усик стал автором уникального достижения

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Усик – первый боксер в истории с чемпионскими титулами в тяжелом и супертяжелом весовых категориях, а также золотом на Олимпийских играх.

Помимо украинца чемпионами мира в крузервейте и хэвивейте становились только Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй, но Холифилд ограничился бронзой на Олимпиаде 1984 года, а высшим достижением Хэя на любительском ринге является серебро чемпионата мира 2001 года.

Победа над Энтони Джошуа сделала Александра Усика лучшим супертяжеловесом современности по версии портала BoxRec.

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