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Это зависть? Бетербиев высказался о победе Усика над Джошуа

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Это зависть? Бетербиев высказался о победе Усика над Джошуа

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Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) прокомментировал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с чемпионом WBO, WBА и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде – он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна – она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается", - сказал Бетербиев.

Перед боем с Джошуа Бетербиев неоднократно прогнозировал поражение Усика.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Артур Бетербиев
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС

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