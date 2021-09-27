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Это зависть? Бетербиев высказался о победе Усика над Джошуа
Похоже, что зависть
Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) прокомментировал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с чемпионом WBO, WBА и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде – он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна – она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается", - сказал Бетербиев.
Перед боем с Джошуа Бетербиев неоднократно прогнозировал поражение Усика.
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