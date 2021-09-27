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Бывший чемпион мира: Я думаю, Усик побьёт Фьюри

Бокс
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Стив Каннингем делает ставку на победу украинца

Бывший чемпион мира: Я думаю, Усик побьёт Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Стив Каннингем считает, что Александр Усик способен победить Тайсона Фьюри.

"Я думаю, Усик побьёт Фьюри. Усик умеет двигаться, комбинировать и взрываться, когда это нужно. В отличие от меня, у него есть команда менеджеров, которые не позволят Фьюри использовать нарушения. А Фьюри придётся фолить, чтобы замедлить Усика. Вспомните мой бой с ним", — написал Каннингем в своём "твиттере".

Напомним, в минувшие выходные Усик одержал уверенную победу над Энтони Джошуа по очкам: 117:112, 116:112 и 115:113. Британец уже заявил, что хочет получить реванш.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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