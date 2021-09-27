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Фрэнк Уоррен: Джошуа не должен даже приближаться к Усику

Бокс
(2 голосов)

Промоутер подчеркнул превосходство украинца

Фрэнк Уоррен: Джошуа не должен даже приближаться к Усику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен оценил вероятность боя между его подопечным и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Джошуа не должен даже приближаться к Усику – он его никогда не побьет. Что касается боя с Тайсоном Фьюри, то он может состояться.

Из-за проигрыша Джошуа лишился поясов и теперь не являет собою такую ценность, как ранее. Но люди все равно согласились бы посмотреть на этот бой. Он может состояться в Великобритании", – сказал Уоррен.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен
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Источник:
Tribuna

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