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Фрэнк Уоррен: Джошуа не должен даже приближаться к Усику
Промоутер подчеркнул превосходство украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен оценил вероятность боя между его подопечным и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Джошуа не должен даже приближаться к Усику – он его никогда не побьет. Что касается боя с Тайсоном Фьюри, то он может состояться.
Из-за проигрыша Джошуа лишился поясов и теперь не являет собою такую ценность, как ранее. Но люди все равно согласились бы посмотреть на этот бой. Он может состояться в Великобритании", – сказал Уоррен.
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