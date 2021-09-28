Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

В обновленной версии рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории редакция авторитетного журнала The Ring поставила Усика на второе место. До боя с Джошуа Александр занимал четвертую позицию и находился позади Наоя Иноуэ и Теренса Кроуфорда.

Опережает Усика только чемпион WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес. Василий Ломаченко сохраняет 9-е место.

Что касается супертяжелого веса, то The Ring поднял Александра Усика с 10-го места на 1-е. Линейным чемпионом в хэвивейте остается обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

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