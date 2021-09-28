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Промоутеры Далакяна выиграли торги по бою с Консепсьоном

Бокс
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Промоутеры Далакяна выиграли торги по бою с Консепсьоном

Артём Далакян

Новина українською

Промоутерская компания Union Boxing победила на торгах по бою между чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).

Победной оказалась ставка в 301 тысячу долларов. Таким образом, Далакян за следующий бой заработает 165 тысяч в американской валюте.

Бой Далакян – Консепсьон состоится 13, 20 или 27 ноября в Киеве.

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля 2020 года в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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