Хэвивейт потерял бой Джошуа – Фьюри, но приобрел новую суперзвезду

Авторитетный обозреватель ESPN Майк Коппинджер рассуждает о последствиях субботней битвы в Лондоне между Александром Усиком и Энтони Джошуа, главным итогом которой стало появление в супертяжелом весе нового чемпиона мира.

После всех разговоров о столкновении между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вы можете напоследок послать воздушный поцелуй и навсегда забыть об этом. Даже если два британца в конце концов выйдут на ринг, этот бой никогда не будет тем мегафайтом, которым мог бы быть.

Не после того, как Усик доминировал над Джошуа в Лондоне на глазах у почти 70 тысяч болельщиков. Не после того, как украинец в концовке 12-го раунда был в считанных мгновениях от того, чтобы нокаутировать обладателя трех титулов в хэвивейте.

Для Усика ночь на стадионе Тоттенхэма стала звездным перформансом. Олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте дал более чем красноречивый ответ всем скептикам, показав супертяжелому весу, что обладает полным набором качеств, чтобы не просто на равных драться с большими парнями, но и превосходить их за счет невероятных боксерских скиллов. Пусть бокс потерял крупнейший бой, в субботу в супертяжелом весе родилась новая суперзвезда.

???????? Oleksandr Usyk has beaten:



???????? Krzysztof Glowacki in Poland

???????? Michael Hunter in America

???????? Marco Huck in Germany

???????? Mairis Briedis in Latvia

???????? Murat Gassiev in Russia

???????? Tony Bellew in the UK

???????? Dereck Chisora in the UK

???????? Anthony Joshua in the UK pic.twitter.com/icO3h9H4cM — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 25, 2021

Если мы когда-нибудь увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте с участие Джошуа и Фьюри, то Энтони сперва придется отомстить Усику так же, как он отомстил за свое поражение Энди Руису-младшему.

Только в это откровенно не верится. У Джошуа есть право на реванш, которым британец может воспользоваться в течение 30 дней. Однако, если он действительно сделает это, Усик может повторно прибить его. В отличие от Руиса, Усик не выйдет на ринг в разобранном состоянии. И субботняя победа украинца не была случайностью, как это произошло с Руисом летом 2019-го года в Нью-Йорке.

Это был элитный бокс от Усика, он стал настоящим деспотом для Джошуа, несмотря на то что существенно уступал британцу в габаритах, которые всегда играли определяющую роль в супертяжелом весе. Усик доминировал в тяжелом весе и держал в своих руках все четыре главных титула, но выглядел шатко в своих первых боях после появления в хэвивейте, особенно в поединке с Дереком Чисорой в октябре прошлого года.

В субботу Усик был совсем другим. Он легко держался на ногах и использовал множество углов. Он бил Джошуа левой и доносил до цели сдвоенные джебы. Правый глаз чемпион был сильно подбит, а после боя он с трудом поднялся со стула, чтобы на ногах принять новость о новом поражении и новой потери статуса чемпиона мира.

«Не думаю, что это был отличный бокс от Джошуа. Он выглядел уставшим по ходу боя. Реванш будет очень тяжелым, но здесь спрятаться абсолютно некуда», - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Джошуа сказал перед боем, что активирует пункт о реванше в случае поражения точно так же, как он это сделал, когда проиграл Руису. Хирн подтвердил стремление британца к реваншу, несмотря на то что в бою с Усиком он был полностью переигран практически в каждом раунде.

Становится очевидным: Джошуа вряд ли когда-либо вернется к статусу одного из двух лучших супертяжей мира. Было удивительно смотреть, как он вышел с весом в 108 кг и пытался перебоксировать Усика. Это никогда не произойдет.

И снова большие вопросы к ментальной подготовке Джошуа. Усик еще раз подтвердил то, о чем мы начали подозревать после фиаско британца в первом бою с Руисом, – Джошуа плохо держит удар, у нет уверенности в собственном подбородке.

Что ж, на данный момент чемпионами мира в супертяжелом весе являются Тайсон Фьюри и Александр Усик.

When Tyson Fury met Oleksandr Usyk, sized him up and tickled him: “Stand up, let me see how big you are.”



[???? LomUs Official] pic.twitter.com/rRmrBWU2Hj — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 25, 2021

У Фьюри на 9 октября намечен третий бой с Деонтеем Уайлдером – если британец снова выиграет, то после потери боя с Джошуа наверняка переключится на «временного» чемпиона WBC Диллиана Уайта, который уже несколько лет ждет свой титульный шанс.

Путь Усика более ясен – украинца в первой половине 2022 года ждет реванш с Джошуа. Еще одна победа над боксером из Уотфорда расчистит Александру путь к бою с Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира. А если Усик в реванше отправит Джошуа в нокаут, то бокс получит намного более крутой бой, чем Фьюри – Джошуа. И это будет бой, который по своей эпичности на 100% не уступит самым культовым схваткам супертяжелого дивизиона.