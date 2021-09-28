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Хэвивейт потерял бой Джошуа – Фьюри, но приобрел новую суперзвезду

Бокс
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Мнение из-за океана

Хэвивейт потерял бой Джошуа – Фьюри, но приобрел новую суперзвезду

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный обозреватель ESPN Майк Коппинджер рассуждает о последствиях субботней битвы в Лондоне между Александром Усиком и Энтони Джошуа, главным итогом которой стало появление в супертяжелом весе нового чемпиона мира.

После всех разговоров о столкновении между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вы можете напоследок послать воздушный поцелуй и навсегда забыть об этом. Даже если два британца в конце концов выйдут на ринг, этот бой никогда не будет тем мегафайтом, которым мог бы быть.

Не после того, как Усик доминировал над Джошуа в Лондоне на глазах у почти 70 тысяч болельщиков. Не после того, как украинец в концовке 12-го раунда был в считанных мгновениях от того, чтобы нокаутировать обладателя трех титулов в хэвивейте.

Для Усика ночь на стадионе Тоттенхэма стала звездным перформансом. Олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте дал более чем красноречивый ответ всем скептикам, показав супертяжелому весу, что обладает полным набором качеств, чтобы не просто на равных драться с большими парнями, но и превосходить их за счет невероятных боксерских скиллов. Пусть бокс потерял крупнейший бой, в субботу в супертяжелом весе родилась новая суперзвезда.

Если мы когда-нибудь увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте с участие Джошуа и Фьюри, то Энтони сперва придется отомстить Усику так же, как он отомстил за свое поражение Энди Руису-младшему.

Только в это откровенно не верится. У Джошуа есть право на реванш, которым британец может воспользоваться в течение 30 дней. Однако, если он действительно сделает это, Усик может повторно прибить его. В отличие от Руиса, Усик не выйдет на ринг в разобранном состоянии. И субботняя победа украинца не была случайностью, как это произошло с Руисом летом 2019-го года в Нью-Йорке.

Это был элитный бокс от Усика, он стал настоящим деспотом для Джошуа, несмотря на то что существенно уступал британцу в габаритах, которые всегда играли определяющую роль в супертяжелом весе. Усик доминировал в тяжелом весе и держал в своих руках все четыре главных титула, но выглядел шатко в своих первых боях после появления в хэвивейте, особенно в поединке с Дереком Чисорой в октябре прошлого года.

Хэвивейт потерял бой Джошуа – Фьюри, но приобрел новую суперзвезду - изображение 1

В субботу Усик был совсем другим. Он легко держался на ногах и использовал множество углов. Он бил Джошуа левой и доносил до цели сдвоенные джебы. Правый глаз чемпион был сильно подбит, а после боя он с трудом поднялся со стула, чтобы на ногах принять новость о новом поражении и новой потери статуса чемпиона мира.

«Не думаю, что это был отличный бокс от Джошуа. Он выглядел уставшим по ходу боя. Реванш будет очень тяжелым, но здесь спрятаться абсолютно некуда», - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Джошуа сказал перед боем, что активирует пункт о реванше в случае поражения точно так же, как он это сделал, когда проиграл Руису. Хирн подтвердил стремление британца к реваншу, несмотря на то что в бою с Усиком он был полностью переигран практически в каждом раунде.

Становится очевидным: Джошуа вряд ли когда-либо вернется к статусу одного из двух лучших супертяжей мира. Было удивительно смотреть, как он вышел с весом в 108 кг и пытался перебоксировать Усика. Это никогда не произойдет.

И снова большие вопросы к ментальной подготовке Джошуа. Усик еще раз подтвердил то, о чем мы начали подозревать после фиаско британца в первом бою с Руисом, – Джошуа плохо держит удар, у нет уверенности в собственном подбородке.

Что ж, на данный момент чемпионами мира в супертяжелом весе являются Тайсон Фьюри и Александр Усик.

У Фьюри на 9 октября намечен третий бой с Деонтеем Уайлдером – если британец снова выиграет, то после потери боя с Джошуа наверняка переключится на «временного» чемпиона WBC Диллиана Уайта, который уже несколько лет ждет свой титульный шанс.

Путь Усика более ясен – украинца в первой половине 2022 года ждет реванш с Джошуа. Еще одна победа над боксером из Уотфорда расчистит Александру путь к бою с Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира. А если Усик в реванше отправит Джошуа в нокаут, то бокс получит намного более крутой бой, чем Фьюри – Джошуа. И это будет бой, который по своей эпичности на 100% не уступит самым культовым схваткам супертяжелого дивизиона.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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