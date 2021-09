Хэвивейт потерял бой Джошуа – Фьюри, но приобрел новую суперзвезду

Авторитетный обозреватель ESPN Майк Коппинджер рассуждает о последствиях субботней битвы в Лондоне между Александром Усиком и Энтони Джошуа, главным итогом которой стало появление в супертяжелом весе нового чемпиона мира.

После всех разговоров о столкновении между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вы можете напоследок послать воздушный поцелуй и навсегда забыть об этом. Даже если два британца в конце концов выйдут на ринг, этот бой никогда не будет тем мегафайтом, которым мог бы быть.

Не после того, как Усик доминировал над Джошуа в Лондоне на глазах у почти 70 тысяч болельщиков. Не после того, как украинец в концовке 12-го раунда был в считанных мгновениях от того, чтобы нокаутировать обладателя трех титулов в хэвивейте.

Для Усика ночь на стадионе Тоттенхэма стала звездным перформансом. Олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте дал более чем красноречивый ответ всем скептикам, показав супертяжелому весу, что обладает полным набором качеств, чтобы не просто на равных драться с большими парнями, но и превосходить их за счет невероятных боксерских скиллов. Пусть бокс потерял крупнейший бой, в субботу в супертяжелом весе родилась новая суперзвезда.

???????? Oleksandr Usyk has beaten:



???????? Krzysztof Glowacki in Poland

???????? Michael Hunter in America

???????? Marco Huck in Germany

???????? Mairis Briedis in Latvia

???????? Murat Gassiev in Russia

???????? Tony Bellew in the UK

???????? Dereck Chisora in the UK

???????? Anthony Joshua in the UK pic.twitter.com/icO3h9H4cM