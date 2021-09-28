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Вопрос снят: финальный раунд боя Джошуа – Усик длился ровно 3 минуты
А мы подозревали британцев в нечистоплотности
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
В концовке 12-го раунда Усик потряс Джошуа и пошел на добивание, однако развить атаку украинцу помешал гонг об окончании поединка.
На пресс-конференции в Киеве промоутер Усика Александр Красюк опроверг информацию о том, что организаторы вечера бокса в Лондоне спасли Джошуа от проблем, преждевременно завершив бой за 5-6 секунд до его окончания.
"Это был 12-й раунд – судья пригласил ребят поздравить друг друга с последним раундом. Это нормальная практика.
Нас этот вопрос тоже волнован. На следующее утро мы с секундомером все просчитали по трансляции. Действительно – от гонга до гонга ровно 3 минуты", - сказал Красюк.
Усик и Джошуа ориентировочно в феврале-марте 2022 года проведут бой-реванш.
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