Джошуа уже активировал опцию реванша с Усиком

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Усика Александр Красюк на пресс-конференции сообщил, что команда Джошуа решила воспользоваться своей опцией о проведении незамедлительного реванша.

"Реванш был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды».

У нас есть ограничение по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Хирн приблизительно объявил на пресс-конференции (февраль-март), – это действительно так", - сказал Красюк.

Усик хотел бы повторно встретиться с Джошуа в Киеве на НСК Олимпийский, но все идет к тому, что реванш снова пройдет на территории Великобритании.

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