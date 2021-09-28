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Джошуа уже активировал опцию реванша с Усиком

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Нас ждет второй бой

Джошуа уже активировал опцию реванша с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Усика Александр Красюк на пресс-конференции сообщил, что команда Джошуа решила воспользоваться своей опцией о проведении незамедлительного реванша.

"Реванш был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды».

У нас есть ограничение по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Хирн приблизительно объявил на пресс-конференции (февраль-март), – это действительно так", - сказал Красюк.

Усик хотел бы повторно встретиться с Джошуа в Киеве на НСК Олимпийский, но все идет к тому, что реванш снова пройдет на территории Великобритании.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
28.09.2021 в 14:34
Не понял одного.......Почему снова бой пройдёт на территории Великобритании???
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 15:37
Потому что это бабло, а его Украине не очень хотят давать!!!
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