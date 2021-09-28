Усик рассчитывает уже в 2022 году провести бой за звание абсолютного чемпиона мира

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Теперь от статуса абсолютного чемпиона мира Усика отделяет только титул WBC, который в настоящее время принадлежит Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО).

"Я не хочу ждать два-три года – это очень много. На данный момент у меня четыре пояса. Три основных – WBA, WBO, IBF и четвертый IBO, который является дополнительным. Четвертый основной пояс на данный момент находится у Тайсона Фьюри. У них ближайший бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас – с Энтони Джошуа. Перед этим поединком мы подписывали контракт с опцией реванша.

Разговоры об этом поединке могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони.

Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс", - сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

Реванш с Энтони Джошуа Александр Усик проведет в феврале-марте 2022 года.

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