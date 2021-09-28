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Усик хочет привезти чемпионские пояса в оккупированный Крым

Бокс
(3 голосов)

Боксера тянет домой

Усик хочет привезти чемпионские пояса в оккупированный Крым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

На пресс-конференции в Киеве Усик рассказал, как отмечает крупнейшую победу в карьере.

"Конечно, я начал праздновать уже. Будем салют организовать, но завтра тренировка еще. Нужно дождаться пояса, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой.

Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня к себе в секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться меня, боксировать, размышлять и прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", - сказал Усик.

Александр Усик начал заниматься боксом в 2003 году в Симферополе под руководством Сергея Лапина.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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