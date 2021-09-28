Усик: Поедут ли пояса в Крым? Конечно

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что собирается привезти чемпионские пояса в Крым. Усик стал чемпионом мира сразу по четырём категориям после победы над Энтони Джошуа.

"По количеству денег пока не могу вам сказать. Хотелось бы больше, чем £ 4-5 млн. Праздновать? Конечно, уже начал. Друзья мои тоже уже начали. Будем вместе праздновать, стрелять.

Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довёл меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину", — рассказал Усик на пресс-конференции.

Украинский боксёр победил Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.