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Усик: Поедут ли пояса в Крым? Конечно
Александр хочет поехать к своему первому тренеру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что собирается привезти чемпионские пояса в Крым. Усик стал чемпионом мира сразу по четырём категориям после победы над Энтони Джошуа.
"По количеству денег пока не могу вам сказать. Хотелось бы больше, чем £ 4-5 млн. Праздновать? Конечно, уже начал. Друзья мои тоже уже начали. Будем вместе праздновать, стрелять.
Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довёл меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину", — рассказал Усик на пресс-конференции.
Украинский боксёр победил Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.
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