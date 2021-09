Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо в Твиттере официально подтвердил завершение карьеры в боксе.

"Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты и усердно работайте. Прощай, бокс", - написал Пакьяо.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA