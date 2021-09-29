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Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

Бокс
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Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

usatoday.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо в Твиттере официально подтвердил завершение карьеры в боксе.

"Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты и усердно работайте. Прощай, бокс", - написал Пакьяо.

Пакьяо выступал на ринге 26 лет, а его самыми громкими жертвами стали Марко Антонио Баррера, Хуан Мануэль Маркес, Эрик Моралес, Оскар Де Ла Хойя, Мигель Котто, Антонио Маргарито, Шэйн Мосли, Рикки Хаттон, Тимоти Брэдли и другие боксеры.

Мэнни Пакьяо активно строит карьеру в политике и считается одним из фаворитов на пост президента Филиппин.

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В статье: Мэнни Пакьяо Бокс
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