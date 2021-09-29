Что дальше для супертяжелого веса после победы Усика над Джошуа?

Как же резко изменился облик самой престижной весовой категории профессионального бокса! Еще несколько месяцев назад мир находился в предвкушении супербоя за статус абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, но вдруг на сцену вышел Александр Усик и мгновенно расстроил все многомиллионные планы Эдди Хирна и других деятелей, мечтавших сорвать крупный куш на битве двух британцев.

Усик в ночь с субботы на воскресенье в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Джошуа единогласным решением судей и вернул в Украину те четыре пояса (WBA, WBO, IBF и IBO), которые долгие годы принадлежали Владимиру Кличко.

Итак, как выглядит супертяжелый вес после триумфа Усика в столице Великобритании? И что же ждет хэвивейт в обозримом будущем?

Способен ли Джошуа взять реванш у Усика?

Возникают два уместных вопроса. Сможет ли Джошуа выиграть бой-реванш? И должен ли он вообще соглашаться на второй поединок с Усиком?

Что касается второго вопроса, то у Энтони действительно нет выбора. Но после того 12-раундового урока бокса, который Усик организовал для Джошуа в Лондоне, ответ на первый вопрос должен быть отрицательным. Если только британец не внесет серьезные корректировки в свой план на бой.

Многие сомневались в способности Джошуа взять незамедлительный реванш у Руиса после поражения нокаутом летом 2019-го года, но Энтони изменился и спустя шесть месяцев в рациональном стиле разгромил своего обидчика единогласным решением судей.

Проблема для Джошуа в том, что Усик – это далеко не Руис. Мексиканец однажды поймал самоуверенного чемпиона и довел дело до нокаута, но он не переигрывал его на протяжении 12 раундов. Усик же за счет боксерского интеллекта, невероятной работы ног и блестящей скорости рук организовал для Джошуа 36-минутный мастер-класс и чуть не поставил жирную точку в концовке финального раунда.

Если Джошуа хочет вернуть титулы в свои руки, то ему придется отказаться от любой идеи соперничать с Усиком в искусстве бокса. Его шанс победить – это грубая физическая сила. Джошуа должен превратиться в зверя и устроить охоту за головой Усика в стартовых раундах. Поймает чемпиона мощным ударом – тогда будет шанс. В противном случае Усик после экватора поединка задавит уставшего (а мы помним, что у Джошуа уже были проблемы с опустошением бензобака после собственных атак) британца темпом и в конце концов досрочно закончит бой в стиле своей победы над Марко Хуком.

А что произойдет в третьем бою между Фьюри и Уайлдером?

Следующая ключевая дата для супертяжелого веса – 9 октября. В этот день в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула WBC в бою с бывшем владельцем зеленого пояса Деонтеем Уайлдером.

То, что Фьюри и Уайлдер находятся на разных планетах в плане мастерства и боксерского IQ, стало очевидно еще в первом бою, а в реванше британец просто смял панчера из Алабамы. Но вы не можете игнорировать человека, у которого 41 нокаут в 44 боях.

Уайлдер после первого поражения в карьере сменил тренера и начал работать с Маликом Скоттом. Американец прекрасно осознает, что в третьем бою с Фьюри ему понадобится проделать намного больше подготовительной работы, чтобы в конце концов насадить голову «Цыганского короля» на свою убойную правую руку. Джебы, удары по корпусу – все это Уайлдер должен делать, если не хочет снова покинуть ринг с пустыми руками.

Тайсон Фьюри остается большим фаворитом третьего боя с Деонтеем Уайлдером, однако это все еще тот поединок, который может пойти по любому сценарию.

Что дальше для проигравшего в бою Уайлдер – Фьюри?

С победителем всем ясно – он будет стремиться сохранить в своих руках титул WBC и дожидаться развязки в противостоянии между Усиком и Джошуа, чтобы в конце концов выйти на бой за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Но куда подастся проигравший? Уайлдер, которому пророчат еще одно поражение в грядущем бою с Фьюри, возможно, выиграет от фиаско Джошуа в недавнем поединке с Усиком.

Если бы Джошуа победил украинца, то затем провел бы два боя с Фьюри. Был бы интересен публике поединок двух неудачников – Усика и Уайлдера? Вряд ли. Даже потенциально интригующий бой с Диллианом Уайтом для Уайлдера смотрелся бы уже не так ярко после второго поражения подряд.

Но если Джошуа еще раз проиграет Усику, то бой между Энтони и Уайлдером все равно может стать грандиозным событием, несмотря на тянущийся шлейф поражений за этими двумя.

Два сумасшедших панчера, которые когда-то могли разыграть все титулы в супертяжелом весе, выйдут на ринг, чтобы сохранить свою карьеру. Звучит весьма интригующе, согласитесь?

У Фьюри тоже не будет изобилия в значимых боях, если «Цыганский король» 9 октября проиграет Уайлдеру. Возможно, для Тайсона единственным интригующим вариантом останется Диллиан Уайт – этот бой благодаря длинным языкам двух бойцов точно вызовет огромный интерес на Туманном Альбионе.

Джошуа против Фьюри за статус абсолюта: этот бой окончательно умер?

Даже когда Джошуа предстоял бой с непобежденным бойцом, бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и обладателем золота Олимпийских игр, почти все разговоры были сосредоточены вокруг поединка с Фьюри за все титулы в супертяжелом весе.

Фьюри заходил еще дальше и прямо говорил, кто будет его соперниками в следующие пять боев, а на 2022-й год в планах Тайсона фигурировали два поединка с Джошуа. Усик в один миг сорвал все планы.

Теперь Джошуа привязан к реваншу с Усиком – реваншу, в котором уже он будет аутсайдером. И если Энтони снова проиграет, то на бое двух британцев за звание абсолютного чемпиона мира окончательно можно будет поставить жирный крест.

Да, Фьюри и Джошуа могут провести бой, даже если на кону не будут стоять все титулы в супертяжелом весе, вот только насколько интригующим будет этот поединок в том случае, если Энтони и в реванше проиграет Усику? Боксерский IQ Фьюри сопоставим с интеллектом Усика, только Тайсон на 15 сантиметров выше. О какой победе Джошуа мы говорим?

А что там у других претендентов?

Да, супертяжелый вес – это не только квартет в составе Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Лидером остальной стаи считается Диллиан Уайт, который в реванше с Александром Поветкиным вернул в свои руки «временный» пояс WBC. «Похититель тел» несколько лет терпеливо ждет свой титульный шанс. Возможно, он получит его в конце года – Фьюри намекал, что после победы над Уайлдером готов в декабре впервые с 2018 года вернуться в Англию и провести обязательную защиту титула.

Поражение Фьюри, вероятно, снова отдалит Уайта от чемпионского боя. Зато Диллиан стал намного ближе к реваншу с Джошуа – даже без титулов на кону этот бой за счет яркого бэкграунда легко соберет полный стадион.

Не забываем и о Джо Джойсе, который должен был сразиться с Усиком за статус обязательного претендента WBO до того, как Уайлдер не сорвал бой между Джошуа и Фьюри. Не исключено, что именно Джойс станет следующим соперником Усика в том случае, если Александр в феврале-марте 2022 года подтвердит победу над Джошуа.

Тем временем Энди Руис планирует до конца года подраться с Чарльзом Мартиным или Луисом Ортисом, а Дерек Чисора 18 декабря попробует взять реванш у Джозефа Паркера.

Календарь главных боев супертяжелого веса:

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер III – 9 октября 2021 года

Хью Фьюри – Кристиан Хаммер – 16 октября 2021 года

Диллиан Уайт – Отто Валлин – 30 октября 2021 года

Джозеф Паркер – Дерек Чисора II – 18 декабря 2021 года

Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт – декабрь 2021 года?

Энди Руис – Чарльз Мартин/Луис Ортис – декабрь 2021 года?

Александр Усик – Энтони Джошуа II – февраль/март 2022 года?