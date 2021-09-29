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Арум предложил Усику вместо Джошуа сразиться с Фьюри или Уайлдером
Но есть контрактные обязательства
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о ситуации в супертяжелом весе.
"Усик сражается с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это бы понравилось людям.
Думаю, для Джошуа будет неправильным ходом сразу же пойти на реванш с Усиком. Реванш с Усиком – еще одно поражение для Джошуа", - цитирует Арума BoxingScene.
У Джошуа есть право на незамедлительный реванш с Усиком. Ожидается, что второй бой между двумя олимпийскими чемпионами пройдет в феврале-марте 2022 года.
Что касается Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, то их третий поединок состоится 9 октября в Лас-Вегасе.
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