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Арум предложил Усику вместо Джошуа сразиться с Фьюри или Уайлдером

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Но есть контрактные обязательства

Арум предложил Усику вместо Джошуа сразиться с Фьюри или Уайлдером

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о ситуации в супертяжелом весе.

"Усик сражается с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это бы понравилось людям.

Думаю, для Джошуа будет неправильным ходом сразу же пойти на реванш с Усиком. Реванш с Усиком – еще одно поражение для Джошуа", - цитирует Арума BoxingScene.

У Джошуа есть право на незамедлительный реванш с Усиком. Ожидается, что второй бой между двумя олимпийскими чемпионами пройдет в феврале-марте 2022 года.

Что касается Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, то их третий поединок состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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