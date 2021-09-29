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Эксперт The Ring объяснил, почему Усик достоин статуса лучшего боксера современности
С аргументами не поспоришь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в статусе чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
Майкл Монтеро, авторитетный американский журналист, считает, что Усик сделал достаточно, чтобы обойти Сауля Альвареса и стать лучшим боксером современности.
"Я отдаю преимущество Усику. Победа над Джошуа перевешивает все достижения Альвареса в суперсреднем весе. Усик – лучший технарь в боксе, в Лондоне он сделал что-то поистине историческое.
В эпоху, когда многие боксеры в своих первых 19 боях на профи-ринге едва ли сталкиваются с серьезными соперниками, Усик сделал следующее: стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграл первый сезон Суперсерсии, стал лучшим боксером 2018 года, за три боя завоевал титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе и, как я думаю, только что во второй раз добился статуса боксера года.
Есть ли более совершенный боксер после эпохи Мейвезера, Пакьяо и Владимира Кличко? Я так не думаю", - сказал Монтеро.
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