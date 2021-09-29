Уайлдер обещает нокаут в третьем бою с Фьюри

Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) решительно настроен отомстить Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Мы будем нацелены на тело, руки, шею, голову. У Фьюри не будет ни одной части тела, по которой я его не ударю. В конечном итоге моя рука будет поднята к небесам, но не потому что я буду надирать ему задницу в течение 12 раундов, а потому что я его нокаутирую", - сказал Уайлдер.

В первом бою Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец каждый раз поднимался на ноги. В итоге судьи зафиксировали ничью.

В реванше в феврале 2020 года Фьюри побил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!