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Уайлдер обещает нокаут в третьем бою с Фьюри

Бокс
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Было бы странно услышать от него что-то другое

Уайлдер обещает нокаут в третьем бою с Фьюри

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Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) решительно настроен отомстить Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Мы будем нацелены на тело, руки, шею, голову. У Фьюри не будет ни одной части тела, по которой я его не ударю. В конечном итоге моя рука будет поднята к небесам, но не потому что я буду надирать ему задницу в течение 12 раундов, а потому что я его нокаутирую", - сказал Уайлдер.

В первом бою Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец каждый раз поднимался на ноги. В итоге судьи зафиксировали ничью.

В реванше в феврале 2020 года Фьюри побил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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Источник:
Fightnews.info

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