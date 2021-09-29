Жан Беленюк опубликовал фото с Усиком

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк опубликовал на своей странице в "Инстаграме" свежее фото. На снимке Беленюк сидит рядом с украинским боксёром Александром Усиком, новоиспечённым чемпионом мира в тяжёлом весе.

"С чемпом", — подписал он фото.

На минувшей неделе Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа.