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Жан Беленюк опубликовал фото с Усиком

Бокс
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Жан сфотографировался с чемпионом

Жан Беленюк опубликовал фото с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк опубликовал на своей странице в "Инстаграме" свежее фото. На снимке Беленюк сидит рядом с украинским боксёром Александром Усиком, новоиспечённым чемпионом мира в тяжёлом весе.

"С чемпом", — подписал он фото.

На минувшей неделе Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Жан Беленюк
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