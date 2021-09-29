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Боб Арум: В реванше Джошуа проиграет Усику и потеряет вообще любые шансы на титулы

Бокс
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По его мнению, Джошу нужно повременить с реваншем

Боб Арум: В реванше Джошуа проиграет Усику и потеряет вообще любые шансы на титулы

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Промоутер Боб Арум считает, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика стоит пока отступить и дать провести бой за объединение поясов.

Сейчас тремя титулами владеет Усик, а еще одним - Фьюри.

"Конечно, промоутер Эдди Хирн не отступит и сразу пойдет в реванш для Джошуа. И Джошуа снова проиграет и потеряет вообще любые шансы на титулы".

"Лучше бы Усик дрался дальше с победителем боя Фьюри - Уайлдер. Это был бы огромный поединок за все пояса супертяжелого веса. И после этого обладатель титулов провел бы бой с Джошуа".

"Зачем Джошуа сейчас терять все шансы в реванше? Среди всех супертяжей у Усика больше всего чистого таланта", - считает Арум.

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В статье: Александр Усик Боб Арум
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Источник:
sport.ua

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