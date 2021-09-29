Боб Арум: В реванше Джошуа проиграет Усику и потеряет вообще любые шансы на титулы

Промоутер Боб Арум считает, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика стоит пока отступить и дать провести бой за объединение поясов.

Сейчас тремя титулами владеет Усик, а еще одним - Фьюри.

"Конечно, промоутер Эдди Хирн не отступит и сразу пойдет в реванш для Джошуа. И Джошуа снова проиграет и потеряет вообще любые шансы на титулы".

"Лучше бы Усик дрался дальше с победителем боя Фьюри - Уайлдер. Это был бы огромный поединок за все пояса супертяжелого веса. И после этого обладатель титулов провел бы бой с Джошуа".

"Зачем Джошуа сейчас терять все шансы в реванше? Среди всех супертяжей у Усика больше всего чистого таланта", - считает Арум.