Кто громче влетел в супертяжелый вес: Усик, Холифилд или может Спинкс?

По материалам ESPN

Субботняя победа Александра Усика над Энтони Джошуа в его третьем поединке в лимите супертяжелого веса позволила украинцу войти в немногочисленный список боксеров, которые становились чемпионами мира в более легких весовых категориях, прежде чем выйти и победить больших парней.

Усик достиг статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и провел шесть защит титула в этом дивизионе, после чего перешел в супертяжелый вес и особо никого не впечатлил в победных боях с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Усик – далеко не малыш. При росте 191 сантиметр в бою с Джошуа украинец весил около 100 килограммов – он был тяжелее Мухаммеда Али в его знаменитом «Грохоте в джунглях» с Джорджем Форманом в 1974 году и в бою 1964 года против Сонни Листона. Тем не менее, Джошуа был намного крупнее Усика – по росту он превосходил претендента на 7 сантиметров и был тяжелее на 8 кг.

Некоторым бойцам потребовалось больше времени, чтобы приспособиться к хэвивейту, прежде чем они стали чемпионами мира, в то время как другие сделали это даже быстрее Усика. Итак, как достижения Усика сопоставимы с достижениями его предшественников – боксеров, которые брали чемпионский пояс в супертяжелом весе после того, как господствовали в более легком дивизионе?

После объединения поясов в крузервейте Хэй в 2009 году решением большинства судей остановил Николая Валуева и стал новым чемпионом WBA в супертяжелом весе. Как и в случае с Усиком, это был лишь третий бой британца в весовой категории гигантов.

Хэй в день боя был на 45 кг легче Валуева, а по росту уступал россиянину на 22 сантиметра. Он был слишком быстр на ногах для громоздкого чемпиона и заметно превосходил его в боксерском мастерстве. Как и Усик в бою с Джошуа, Хэй чуть не отправил Валуева в нокдаун в 12-м раунде.

David vs Goliath



David won on points vs biggest heavyweight in history



6ft 3in Haye and 7ft 2in Valuev

Haye weighed in at a career-high 15st 8lb only to see his Russian opponent tip the scales at 22st 8lb.6 pic.twitter.com/ubgeqa5dA1