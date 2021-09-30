Кто громче влетел в супертяжелый вес: Усик, Холифилд или может Спинкс?

По материалам ESPN

Субботняя победа Александра Усика над Энтони Джошуа в его третьем поединке в лимите супертяжелого веса позволила украинцу войти в немногочисленный список боксеров, которые становились чемпионами мира в более легких весовых категориях, прежде чем выйти и победить больших парней.

Усик достиг статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и провел шесть защит титула в этом дивизионе, после чего перешел в супертяжелый вес и особо никого не впечатлил в победных боях с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Усик – далеко не малыш. При росте 191 сантиметр в бою с Джошуа украинец весил около 100 килограммов – он был тяжелее Мухаммеда Али в его знаменитом «Грохоте в джунглях» с Джорджем Форманом в 1974 году и в бою 1964 года против Сонни Листона. Тем не менее, Джошуа был намного крупнее Усика – по росту он превосходил претендента на 7 сантиметров и был тяжелее на 8 кг.

Некоторым бойцам потребовалось больше времени, чтобы приспособиться к хэвивейту, прежде чем они стали чемпионами мира, в то время как другие сделали это даже быстрее Усика. Итак, как достижения Усика сопоставимы с достижениями его предшественников – боксеров, которые брали чемпионский пояс в супертяжелом весе после того, как господствовали в более легком дивизионе?

Дэвид Хэй (Великобритания)

После объединения поясов в крузервейте Хэй в 2009 году решением большинства судей остановил Николая Валуева и стал новым чемпионом WBA в супертяжелом весе. Как и в случае с Усиком, это был лишь третий бой британца в весовой категории гигантов.

Хэй в день боя был на 45 кг легче Валуева, а по росту уступал россиянину на 22 сантиметра. Он был слишком быстр на ногах для громоздкого чемпиона и заметно превосходил его в боксерском мастерстве. Как и Усик в бою с Джошуа, Хэй чуть не отправил Валуева в нокдаун в 12-м раунде.

David vs Goliath



David won on points vs biggest heavyweight in history



6ft 3in Haye and 7ft 2in Valuev

Haye weighed in at a career-high 15st 8lb only to see his Russian opponent tip the scales at 22st 8lb.6 pic.twitter.com/ubgeqa5dA1 — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) September 28, 2021

Британец после победы над «Русским гигантом» провел две успешных защиты титула, пока в 2011 году в объединительном бою по очкам не проиграл пиковому Владимиру Кличко, который показал Валуеву, как правильно пользоваться своим превосходством в габаритах.

Николай Валуев – один из самых бледных чемпионов мира в истории супертяжелого веса, поэтому на фоне успеха Александра Усика в бою с Энтони Джошуа достижение Дэвида Хэя выглядит не так убедительно.

Рой Джонс (США)

После завоевания титула чемпиона мира в среднем весе в 1993 году Джонс достиг звания абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе и смело бросился в пучину хэвивейта, минуя тяжелый вес. В 2003 году Рой в доминирующем стиле единогласным решением судей побил Джона Руиса и завладел поясом WBA.

В том бою Джонс весил всего 87 кг против 102 кг Руиса. Рой прекрасно понимал, что совершил одноразовую вылазку на чужую территорию и даже не пытался защитить статус чемпиона мира в супертяжелом весе, а сразу же вернулся в полутяжелый дивизион.

Рой Джонс был лучшим боксером 1990-х годов и ставал чемпионом мира в четырех весовых категориях. И все же конкретно в супертяжелом весе успех американца сложно сравнить с недавним триумфом Александра Усика, который побил намного более сильного чемпиона, так еще и забрал не один пояс, а сразу три.

Боб Фицсиммонс (Великобритания)

Тяжелый вес существует только с 1996 года, поэтому англичанин Фицсиммонс совершил огромный скачок в весе, когда чуть больше века назад бросил вызов и нокаутировал в Карсон-Сити Джеймса Корбетта.

Фитцсиммонс с 1891 по 1894 года был чемпионом мира в среднем весе, а ту самую победу над Корбеттом оформил ударом в солнечное сплетение в 14-м раунде в 1897 году.

В то время Корбетт был огромной звездой – его поражение от Фицсиммонса шокировало мир бокса, но сенсационный британец проиграл титул в первой же защите с Джеймсом Джеффрисом, поэтому его скоротечный успех трудно сравнивать с достижением Усика.

Майкл Мурер (США)

Мурер сколотил впечатляющую карьеру в полутяжелом весе, выиграв нокаутом каждый из 22-х боев, девять из которых были титульными.

Левша из Бруклина стал чемпионом мира в супертяжелом весе в своем седьмом бою, когда в 1992 году в пятом раунде остановил Берта Купера в поединке за вакантный пояс WBO. Самое любопытное, что в том бою Мурер побывал в нокдауне в первом раунде.

В апреле 1994 года Мурер, пережив нокдаун во втором раунде, решением большинства судей побил Эвандера Холифилда и стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA. Впрочем, спустя несколько месяцев Майкл нокаутом проиграл Джорджу Форману, возрастной рекорд которого подталкивает к камбэку Кличко-младшего.

Победа над Холифилдом – эпохальное достижение для любого боксера, но все-таки успех Усика в противостоянии с Джошуа превзошел первый момент славы Мурера в супертяжелом весе.

Эвандер Холифилд (США)

Александр Усик выиграл три титула в супертяжелом весе намного быстрее, чем Эвандер Холифилд, который свой первый пояс в хэвивейте добыл только в седьмом бою. Тем не менее, первый триумф Холифилда среди супертяжей, вероятно, имеет большее значение для истории бокса.

Забудьте недавнюю жалкую попытку 58-летнего Холифилда вернуться в бокс – американец был одной из ярчайших звезд в захватывающую эпоху супертяжелого веса рядом с такими фигурами, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Риддик Боу и многие другие.

Как и Усик, Холифилд в крузервейте достиг статуса абсолютного чемпиона мира, а в хэвивейте американец, в отличие от Александра, также очень быстро стал абсолютом после победы нокаутом над Джеймсом Дагласом в октябре 1990 года.

Холифилд – единственный в истории четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. И это в эпоху таких парней, как Тайсон и Льюис. Усику предстоит долгий путь, чтобы соответствовать резюме Эвандера.

Майкл Спинкс (США)

После долгого правления в полутяжелом весе в статусе абсолютного чемпиона мира с десятью успешными защитами Спинкс в 1985 году бросил вызов чемпиону IBF Ларри Холмсу.

Спинкс победил в близком бою решением судей, несмотря на то что Холмс был почти на 10 килограммов тяжелее. Тот бой стал главным апсетом года в мировом боксе.

Спустя три месяца Спинкс набрал 11 килограммов и снова победил Холмса решением судей после 15 раундов конкурентного бокса. Яркий заход Майкла в хэвивейт был брутально оборван в первом раунде Майком Тайсоном – в ринге с самым опасным человеком на планете Спинкс продержался всего 91 секунду.

Чемпионский путь Майкла Спинкса в супертяжах был недолгим, но прыжок из полутяжелого веса и прерванная 7-летняя гегемония Ларри Холмса делают его подвиг более значительным, чем то, что в субботу удалось Усику на стадионе Тоттенхэма.