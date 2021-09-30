  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве

Бокс
(1 голосов)

Но вероятность этого все-таки невелика

Хирн не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Усик на пресс-конференции после боя приоритетным местом проведения реванша назвал НСК Олимпийский в Киеве, но промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что в феврале-марте сложно организовать бой на стадионе в Украине.

"Я бы провел реванш на открытой арене в апреле в Великобритании, но команда Усика хочет, чтобы бой прошел в Киеве.

Честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы поехать в Киев, но нужно все проанализировать.

Наш первый выбор – Великобритании. Также есть предложения провести реванш на Ближнем Востоке", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...