Хирн не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Усик на пресс-конференции после боя приоритетным местом проведения реванша назвал НСК Олимпийский в Киеве, но промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что в феврале-марте сложно организовать бой на стадионе в Украине.

"Я бы провел реванш на открытой арене в апреле в Великобритании, но команда Усика хочет, чтобы бой прошел в Киеве.

Честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы поехать в Киев, но нужно все проанализировать.

Наш первый выбор – Великобритании. Также есть предложения провести реванш на Ближнем Востоке", - цитирует Хирна Boxing News 24.

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