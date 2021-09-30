Фьюри: В реванше с Усиком Джошуа нужно быть самим собой

Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) высказался о повторном бое между новым чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Что бы я посоветовал Джошуа в преддверии реванша? Это бокс. Здесь ты можешь сделать только то, что в твоих силах. Если ты можешь победить, то победишь. Если нет, то придется отступить и двигаться к другой цели. Здесь все просто. Это вам не ракетостроение.

То же самое и по стилю. Если твой план на бой провалился, то смени его, сделай все иначе. Совет простой: отдать все силы, оставить все в ринге, не оставлять никаких вопросов перед самим собой.

Мой совет Джошуа – быть самим собой. Ему нужно упереться ногами в ринг и бить изо всех сил", - считает Фьюри.

Фьюри станет приоритетной целью победителя реванша Усик – Джошуа, если 9 октября сохранит пояс WBC в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.

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