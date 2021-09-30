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Хижняка признали лучшим боксером года по версии AIBA

Бокс
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Как-то странно

Хижняка признали лучшим боксером года по версии AIBA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная ассоциация любительского бокса назвала украинца Александра Хижняка лучшим боксером 2021 года. Отец полтавчанина Александр Хижняк-старший был признан лучшим тренером года.

На Олимпийских играх в Токио Александр Хижняк в финале сенсационно нокаутом проиграл бразильцу Эберту Консейсану.

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В статье: Александр Хижняк Бокс
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