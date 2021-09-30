Хижняка признали лучшим боксером года по версии AIBA

Международная ассоциация любительского бокса назвала украинца Александра Хижняка лучшим боксером 2021 года. Отец полтавчанина Александр Хижняк-старший был признан лучшим тренером года.

На Олимпийских играх в Токио Александр Хижняк в финале сенсационно нокаутом проиграл бразильцу Эберту Консейсану.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!