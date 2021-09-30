Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хижняка признали лучшим боксером года по версии AIBA
Как-то странно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная ассоциация любительского бокса назвала украинца Александра Хижняка лучшим боксером 2021 года. Отец полтавчанина Александр Хижняк-старший был признан лучшим тренером года.
На Олимпийских играх в Токио Александр Хижняк в финале сенсационно нокаутом проиграл бразильцу Эберту Консейсану.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить
- Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча
- Погром Динамо и Барселоны, увольнение Кобина. Главные новости за 29 сентября
- ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...