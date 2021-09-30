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Хирн: Джошуа не так хорош, как Усик

Бокс
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Так и есть

Хирн: Джошуа не так хорош, как Усик

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн поговорил о недавнем бое между новым чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа единогласным решением судей.

"Усик заставил Джошуа боксировать так, как тому было невыгодно. Это не значит, что Джошуа плохо боксирует.

Но в плане техники он не так хорош, как Усик. И это реальность. Зато у Александра нет такого же удара. Зато Александр не может наносить такие же разрушительные комбинации, как это делает Энтони. У всех свои «козыри».

Реванш? Иногда нужно все сделать попроще, не мудрствуя лукаво. Иногда нужно просто сделать ставку на свою мощь и брутальность", - сказал Хирн.

Предполагается, что бой-реванш между Усиком и Джошуа пройдет в феврале или марте 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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