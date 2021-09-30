  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Не хочу сейчас критиковать Джошуа, но я не люблю бить лежачих
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Не хочу сейчас критиковать Джошуа, но я не люблю бить лежачих

Бокс
(1 голосов)

Тайсон не заинтересован в поединке с Энтони

Тайсон Фьюри: Не хочу сейчас критиковать Джошуа, но я не люблю бить лежачих

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал несколько советов Энтони Джошуа, недавно проигравшему украинскому боксёру Александру Усику.

"Что бы я посоветовал Джошуа в реванше? Это бокс, если ты можешь победить, то победишь. Здесь всё просто, это не ядерная физика. Если твой план на бой провалился, то поменяй его, сделай всё иначе. Главный совет: отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто будет собой. Упрётся ногами в ринг и будет бить изо всех сил.

Не хочу сейчас критиковать Джошуа, не люблю бить лежачих. Нужно сосредоточиться на ком-то, кто находится на вершине. Какой смысл издеваться над человеком, который долго был на вершине и сейчас потерял всё? Ему и так непросто. Сейчас он, скорее всего, морально раздавлен", — цитирует Фьюри BBC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...