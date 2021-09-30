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Тайсон Фьюри: Не хочу сейчас критиковать Джошуа, но я не люблю бить лежачих
Тайсон не заинтересован в поединке с Энтони
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал несколько советов Энтони Джошуа, недавно проигравшему украинскому боксёру Александру Усику.
"Что бы я посоветовал Джошуа в реванше? Это бокс, если ты можешь победить, то победишь. Здесь всё просто, это не ядерная физика. Если твой план на бой провалился, то поменяй его, сделай всё иначе. Главный совет: отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто будет собой. Упрётся ногами в ринг и будет бить изо всех сил.
Не хочу сейчас критиковать Джошуа, не люблю бить лежачих. Нужно сосредоточиться на ком-то, кто находится на вершине. Какой смысл издеваться над человеком, который долго был на вершине и сейчас потерял всё? Ему и так непросто. Сейчас он, скорее всего, морально раздавлен", — цитирует Фьюри BBC.
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