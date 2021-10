Владимир Кличко: Усик вошел в историю

Владимир Кличко отреагировал на недавнюю победу нового чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Усик вошел в историю. Он особенный. Он долгое время был непобежденным в тяжелом весе и выиграл все титулы, а теперь стал чемпионом и в супертяжах.

Джошуа? У меня была похожая ситуация, когда в течение 2004 года я проиграл два боя, но пришел в норму и стал одним из самых долгоиграющих чемпионов. У него еще есть время", - сказал Кличко-младший для Sky Sports.

Александр Усик и Энтони Джошуа в феврале-марте 2022 года проведут бой-реванш.

