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Владимир Кличко: Усик вошел в историю
Слова легенды
фото - mmaonline.ru/
Владимир Кличко отреагировал на недавнюю победу нового чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Усик вошел в историю. Он особенный. Он долгое время был непобежденным в тяжелом весе и выиграл все титулы, а теперь стал чемпионом и в супертяжах.
Джошуа? У меня была похожая ситуация, когда в течение 2004 года я проиграл два боя, но пришел в норму и стал одним из самых долгоиграющих чемпионов. У него еще есть время", - сказал Кличко-младший для Sky Sports.
Александр Усик и Энтони Джошуа в феврале-марте 2022 года проведут бой-реванш.
WLAD BACKS AJ TO BOUNCE BACK????@Klitschko knows plenty about overcoming boxing setbacks and says @anthonyjoshua can rise to this latest challenge???? pic.twitter.com/Nxyh2VFDut— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 30, 2021
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