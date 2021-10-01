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Усик стал вторым в рейтинге супертяжей по версии ESPN
Ожидаемый прогресс украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) после недавней победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) улучшил свое положение в рейтинге лучших супертяжеловесов современности по версии ESPN.
Усик переместился с четвертого места на второе, уступая только чемпиону WBC Тайсону Фьюри. Соответственно, Джошуа упал со второй строки на четвертую, пропустив вперед Деонтея Уайлдера.
Следом за вышеперечисленной четверкой в рейтинге ESPN располагаются Энди Руис, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, Луис Ортис, Джо Джойс и Майкл Хантер.
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