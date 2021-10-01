Джошуа о бое с Усиком: Я усвоил урок

Экс-чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отреагировал на субботнее поражение единогласным решением судей в бою с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Я просмотрел бой, проанализировал свою подготовку и выявив свои ошибки. Я усвоил урок.

Спасибо за вашу любовь. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", - написал Джошуа в Instagram.

Энтони Джошуа уже активировал опцию о незамедлительном реванше с Александром Усиком. Ожидается, что повторный бой двух олимпийских чемпионов пройдет в феврале-марте 2022 года.

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