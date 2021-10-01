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Фьюри: Усик? Меня не волнует, где другие пояса

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Тайсон как всегда предельно откровенен

Фьюри: Усик? Меня не волнует, где другие пояса

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) холодно отреагировал на переворот в дивизионе, автором которого в субботу после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) стал украинец Александр Усик (19-0, 13 КО).

"Меня не волнует, где другие пояса, пока мой обернут вокруг моей талии. А все остальные – мне все равно, где и у кого они. Я вообще единственный, кто может перебить их всех и зачистить дивизион. Уже устал это повторять. Был и может быть только один – Цыганский король!", - сказал Фьюри.

Первый бой после 19-месячного простоя Тайсон Фьюри проведет 9 октября в Лас-Вегасе против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), которого побил техническим нокаутом в седьмом раунде в феврале 2020 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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