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Усик – Джошуа: что осталось за кулисами мегафайта в Лондоне. ВИДЕО

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Усик – Джошуа: что осталось за кулисами мегафайта в Лондоне. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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YouTube-канал промоутерской компании Matchroom Boxing опубликовал 40-минутное видео с закадровыми моментами вечера бокса в Лондоне, в главном событии которого Александр Усик (19-0, 13 КО) единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и забрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Часть ролика, посвященная бою Джошуа и Усика, стартует с 25-й минуты.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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