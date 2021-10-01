Усик – Джошуа: что осталось за кулисами мегафайта в Лондоне. ВИДЕО

YouTube-канал промоутерской компании Matchroom Boxing опубликовал 40-минутное видео с закадровыми моментами вечера бокса в Лондоне, в главном событии которого Александр Усик (19-0, 13 КО) единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и забрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Часть ролика, посвященная бою Джошуа и Усика, стартует с 25-й минуты.

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