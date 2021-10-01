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Федерер заработал четверть миллиарда на инвестиции в обувной бизнес
Роджер хорош и в этом
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер улучшил свое финансовое положение на более чем 250 миллионов долларов в результате успешной инвестиции в швейцарскую марку кроссовок On.
Федерер два года назад приобрел 3% акций компании за 54 миллиона долларов. Сейчас же ей общая стоимость оценивается в 10-11 миллиардов в американской валюте. Таким образом, доля 20-кратного победителя турниров Большого шлема теперь стоит около 300 миллионов долларов.
Роджер Федерер из-за проблем с коленом досрочно завершил сезон 2021 года. В последний раз на корт 9-я ракетка мира выходил 7 июля, когда в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах проиграл Хуберту Хуркачу.
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