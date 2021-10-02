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Тайсон Фьюри: У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил
Комментарий чемпиона мира
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился впечатлениями от тренировочного лагеря к бою против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:
"У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил. Я не травмировался, могу бить очень сильно. Мне нужно было шесть недель тренировок, чтобы превратиться из контрпанчера в агрессивного нокаутера.
Я предвижу еще один нокаут. Мы собираемся начать наносить удары с первого раунда. Я не собираюсь прекращать бить Уайлдера, пока он не упадет" - сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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