Тайсон Фьюри: У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился впечатлениями от тренировочного лагеря к бою против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил. Я не травмировался, могу бить очень сильно. Мне нужно было шесть недель тренировок, чтобы превратиться из контрпанчера в агрессивного нокаутера.

Я предвижу еще один нокаут. Мы собираемся начать наносить удары с первого раунда. Я не собираюсь прекращать бить Уайлдера, пока он не упадет" - сказал Тайсон.