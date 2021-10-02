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Тедди Атлас об Усике: Ударил по торсу, заморозил движение головы, а затем поднимаешься вверх и добиваешь

Бокс
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Комментарий специалиста

Тедди Атлас об Усике: Ударил по торсу, заморозил движение головы, а затем поднимаешься вверх и добиваешь

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Известный американский тренер и боксерский аналитик Тедди Атлас рассказал, что нужно было сделать чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0, 13 КО) в поединке против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), чтобы нокаутировать его.

"Усик поставил Джошуа в затруднительное положение у канатов. Послушайте, Джошуа защищался, двигая головой, пытался выжить, и ему это удалось. Но я считаю, что это был хороший момент, чтобы засадить один удар в корпус. Бум - ударил по торсу, заморозил движение головы, а затем поднимаешься вверх и добиваешь. Вот как я учу бойцов добивать соперников, потому что те будут спасаться, двигая головой.

Когда боксеры поражены, они автоматически начинают двигать головой, пытаясь спастись. Поэтому не надо преследовать то, что движется. Удар по неподвижной части - тела - и заморозь движение головы" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о подготовке к бою с Уайлдером.

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В статье: Александр Усик Тедди Атлас
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