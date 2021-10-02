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Президент WBC: Усик вышел на бой с сердцем льва

Бокс
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Президент WBC: Усик вышел на бой с сердцем льва

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал победу украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Это прекрасно. Выступление Усика достойное и показывает, что бокс - это не игра. Здесь у каждого есть шанс вырваться вперед.

Усик вышел на бой с сердцем льва, стратегией, интеллектом, техникой, тактикой и выиграл поединок. В этом виде спорта все очень быстро меняется. Теперь Усик - большая фигура в супертяжелом весе. Сейчас все внимание приковано к поединку между Фьюри и Уайлдером. Нужно посмотреть, что произойдет в этом противостоянии. Это бой огромной важности. Сейчас супертяжелый дивизион вызывает огромный интерес" - сказал он.

Напомним, что ранее Тедди Атлас рассказал, что должен был сделать Усик для нокаута в поединке против Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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