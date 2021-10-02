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Ничего себе, улов: Василий Ломаченко провел удачную рыбалку. Фото
Украинец мастер удочки
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в свободное от подготовки к следующему поединку время занимается своим хобби - рыбалкой. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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