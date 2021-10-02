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Фьюри-старший: Усик - великий боец, он проделал отличную работу

Бокс
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Фьюри-старший: Усик - великий боец, он проделал отличную работу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри прокомментировал выступление украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и ІBO Александра Усика (19-0, 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Позвольте кое-что сказать об Александре Усике: он великий боец. Он, вероятно, самый техничный боксер из всех. У тебя должны быть мозги, чтобы победить его. И если у вас их нет, то считай ты не имеешь никаких шансов победить его. Так что мои поздравления Усику.

Он проделал отличную работу - блестящий левша, и он сделал все как по книжке. Его ноги были на месте, отлично резал углы, двигал головой. Прекрасно перемещался из стороны в сторону, держал его на расстоянии, уклонялся - блестящее выступление. Мои поздравления Усику" - сказал он.

Напомним, что ранее Сауль Альварес прокомментировал решение Пакьяо о завершении карьеры.

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В статье: Александр Усик
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